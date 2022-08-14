Серед номінантів 9 українських проєктів. Більшість із них входять до категорії "Дизайн". Також у списку присутні інтер'єри ресторанів та барів.

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Категорія "Інтер’єр"

Згідно з оцінками міжнародного журі, в лонглист підкатегорії "Інтер’єр малого простору" потрапили два українські проєкти. Серед них – Grogol Apartment від бюро Mirzoyan Nastya в історичному будинку XIX століття у Києві та Suprematic Apartment – монохромний інтер'єр від студії Svitanok.



Grogol Apartment / Фото Євгеній Авраменко



Suprematic Apartment / Фото Марта Терех

Дві роботи українців відзначили також у підкатегорії "Інтер’єри ресторанів і барів". Мовиться про Dot Coffee Station 1 від YOD Group у Києві, а також Terra від YOD Group у Винниках, що на Львівщині. Проєкт є частиною комплексу Emily Resort.

Dot Coffee Station 1 / Фото Андрій Безуглов

Ресторан Terra / Фото Євгеній Авраменко

Стійкість

До лонглиста у підкатегорії "Екологічний інтер’єр" увійшов проєкт Fresh Black Roastery and Bar від Loft Buro у Рейтарській Circl – постмодерністичній будівлі 1985 року, в яку вдихнули нове життя.



Fresh Black Roastery and Bar / Фото:Loft Buro

Дизайн

До категорії "Дизайн" увійшли 4 проєкти, родом з України. Два з них позмагаються за першість у підкатегорії "Дизайн архітектурного освітлення". Першим претендентом на перемогу став бульвар на Південній вулиці у Дніпрі від Expolight, другий – від тієї ж команди – синагога Babyn Yar Holocaust Memorial Center.

Освітлення бульвару у Дніпрі / Фото Expolight

Babyn Yar Holocaust Memorial Center / Фото Expolight

У підкатегорію "Дизайн меблів" потрапили полиці від Svitanok.



Модульні полиці від Svitanok / Фото Артем Захарченко-Галицький

У підкатегорію "Дизайн одягу" увійшло вбрання-трансформер Uni 6-Way Transforming Piece від Dzhus.