Таш Брэдли, цветовой психолог и директор по дизайну компании Lick, рассказала о двух "безотказных" цветовых комбинациях, которые будут уместны в интерьере любой комнаты. Они спокойные, нежные, но не нейтральные.

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Белый и бирюзовый

Темно-бирюзовая гостиная с белыми деталями / Фото Bridgman

"Это сочетание может прекрасно работать в коридоре. Вы красите стены и потолок белым, а лестницы эффектным темно-бирюзовым. Это отличный вариант, если вы хотите добавить немного драматизма в интерьере, но одновременно сохранить стены нейтральными", – говорит эксперт.

Кроме того, эта комбинация будет хорошо работать в гостиной, как на фото выше. Главную стену и полки можно выкрасить в темно-бирюзовый, а обрамление камина – белым.

Зеленый и белый

Зеленые кухонные шкафы на фоне белой стены / Фото Roundhouse

Это тоже замечательное сочетание, которое можно считать идеальным. К тому же оттенки зеленого в последнее время очень популярны в интерьере.

"Если вы обновляете свою кухню в этом году или делаете ее с нуля, я бы очень рекомендовала выбрать эту комбинацию. Зеленые кухни станут очень популярным трендом в этом году благодаря успокаивающим свойствам этого оттенка, который улучшает настроение", – подсказывает Таш Брэдли.

Если вы хотите использовать этот трендовый цвет на своей кухне, покрасьте белым стены и потолок, а кухонные шкафы приобретите зеленый или его оттенки.