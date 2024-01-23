Три лучших цветовых сочетания для дизайна любой комнаты: это невероятные комбинации

Изменение цветов – один из самых простых, но эффективных способов улучшить интерьер дома. Свежие и яркие тона краски мгновенно изменят атмосферу помещений при выборе правильных оттенков. Дизайнеры предложили три лучших сочетания на их взгляд.

Холодная погода и ограниченное время дневного света могут плохо влиять на наше настроение. Хорошая новость состоит в том, что люди, проводящие много времени дома, могут изменить свой интерьер, добавив в дизайн немного ярких красок. Эти три волшебных сочетания с красками известного британского производителя Farrow&Ball можно использовать в любой комнате.

Обратите внимание От чего зависит стоимость квадратного метра в новостройке

Нежно-розовый с красными и зелеными акцентами

Спальня в трех отличных оттенках / Фото Otto

Во-первых, это спокойная цветовая схема для спальни, которая тоже хорошо подойдет в гостиной. Во-вторых, сочетание нежно-розового с более яркими и насыщенными оттенками – это однозначно "в яблочко". Дизайнеры назвали этот дизайн "не слишком ярким, но и радостным" с великолепными приглушенными оттенками.

Приглушенный желтый с белым и коричневым.

Уютная кухня необычного цвета / Фото deVOL

Многие люди боятся использовать желтый, но именно этот оттенок неяркий, а приглушенный, а следовательно ненавязчивый. Для сочетания дизайнеры советуют использовать другие теплые тона – мягкий белый и коричневый.

Голубой с белым

Очаровательная ванная комната в деревенском стиле / Фото Farrow & Ball

Подумайте о том, чтобы добавить одной из комнат игривого и энергичного ощущения с помощью яркого голубого. "Похоже, он очень хорошо подходит для ванных комнат, особенно в сочетании с белой сантехникой", – считают дизайнеры. В конце концов, голубой будет уместен в любом помещении.