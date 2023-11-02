Ванные комнаты теперь являются одними из самых красивых помещений. Все цвета, текстуры, материалы могут быть такими роскошными, что ванна может уверенно сразиться с гостиной. Вот пять дизайнов, которые это доказывают.
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Темная ванная комната с большим зеркалом
Дизайн Томаса Грима, основателя TG Studio / Фото Philip Vile
Мраморная ванная комната со старинным шармом
Дизайн Шарлотты и Ангуса Бьюкененов, основателей Buchanan Studio / Фото Alexander James
Ванная комната с цветочными обоями и отдельной ванной
Дизайн Николь Салвесен и Мэри Грэм, основательниц Salvesen Graham / Фото Simon Brown
Голубая ванная со стеной-галереей
Дизайн Тома Бартлетта, основателя Waldo Works / Фото Waldo Works
Мраморная ванная комната с яркими прожилками
Дизайн Стивена Гамбрела, основателя SR Gambrel / Фото Eric Piasecki