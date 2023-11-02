Ванні кімнати тепер є одними з найкрасивіших приміщень. Усі кольори, текстури, матеріали можуть бути такими розкішними, що ванна може впевнено позмагатися з вітальнею. Ось п'ять дизайнів, які це доводять.
Зверніть увагу Інвестиції в нерухомість: як обрати об'єкт та забудовника
Темна ванна кімната з великим дзеркалом
Дизайн Томаса Гріма, засновника TG Studio / Фото Philip Vile
Мармурова ванна кімната зі старовинним шармом
Дизайн Шарлоти і Ангуса Б'юкененів, засновників Buchanan Studio / Фото Alexander James
Ванна кімната з квітковими шпалерами та окремою ванною
Дизайн Ніколь Салвесен і Мері Грем, засновниць Salvesen Graham / Фото Simon Brown
Блакитна ванна кімната зі стіною-галереєю
Дизайн Тома Бартлетта, засновника Waldo Works / Фото Waldo Works
Мармурова ванна кімната з яскравими прожилками
Дизайн Стівена Гамбрела, засновника S. R. Gambrel / Фото Eric Piasecki