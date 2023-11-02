Ванні кімнати тепер є одними з найкрасивіших приміщень. Усі кольори, текстури, матеріали можуть бути такими розкішними, що ванна може впевнено позмагатися з вітальнею. Ось п'ять дизайнів, які це доводять.

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Темна ванна кімната з великим дзеркалом

Дизайн Томаса Гріма, засновника TG Studio / Фото Philip Vile

Мармурова ванна кімната зі старовинним шармом

Дизайн Шарлоти і Ангуса Б'юкененів, засновників Buchanan Studio / Фото Alexander James

Ванна кімната з квітковими шпалерами та окремою ванною

Дизайн Ніколь Салвесен і Мері Грем, засновниць Salvesen Graham / Фото Simon Brown

Блакитна ванна кімната зі стіною-галереєю

Дизайн Тома Бартлетта, засновника Waldo Works / Фото Waldo Works

Мармурова ванна кімната з яскравими прожилками

Дизайн Стівена Гамбрела, засновника S. R. Gambrel / Фото Eric Piasecki