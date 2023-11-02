Создание ведущих дизайнеров: 5 роскошных ванных комнат, где можно почерпнуть вдохновение
Источник:Homes & Gardens
Ведущие британские дизайнеры показали свои лучшие проекты, связанные с интерьером ванной. Взгляните на эти великолепные дизайны, в которых идеально все.
Ванные комнаты теперь являются одними из самых красивых помещений. Все цвета, текстуры, материалы могут быть такими роскошными, что ванна может уверенно сразиться с гостиной. Вот пять дизайнов, которые это доказывают.
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