Создание ведущих дизайнеров: 5 роскошных ванных комнат, где можно почерпнуть вдохновение

Ведущие британские дизайнеры показали свои лучшие проекты, связанные с интерьером ванной. Взгляните на эти великолепные дизайны, в которых идеально все.

Ванные комнаты теперь являются одними из самых красивых помещений. Все цвета, текстуры, материалы могут быть такими роскошными, что ванна может уверенно сразиться с гостиной. Вот пять дизайнов, которые это доказывают.

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Темная ванная комната с большим зеркалом

Дизайн Томаса Грима, основателя TG Studio / Фото Philip Vile

Мраморная ванная комната со старинным шармом

Дизайн Шарлотты и Ангуса Бьюкененов, основателей Buchanan Studio / Фото Alexander James

Ванная комната с цветочными обоями и отдельной ванной

Дизайн Николь Салвесен и Мэри Грэм, основательниц Salvesen Graham / Фото Simon Brown

Голубая ванная со стеной-галереей

Дизайн Тома Бартлетта, основателя Waldo Works / Фото Waldo Works

Мраморная ванная комната с яркими прожилками

Дизайн Стивена Гамбрела, основателя SR Gambrel / Фото Eric Piasecki