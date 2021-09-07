Исследование, проведенное компанией Essential Living, обнаружило самые популярные комнатные растения 2020 года. В списке есть как привычные имена, так и интересные новинки. Ниже – обратный отсчет растений, о которых больше всего спрашивают или покупают по версии Google.
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10. Фикус лировидный
Этот фикус родом из Западной Африки, он назван в честь листья в форме скрипки.
Тропическое дерево от 12 до 15 метров высоты / Фото Нellomagazine
9. Китайское денежное дерево
Такое растение идеально подходит для начинающих!
Денежное дерево достигает в высоту 40 – 60 сантиметров / Фото Нellomagazine
8. Лобелия
Струя из изысканных листьев – это, пожалуй, самая изысканное суккулентное растение.
На сегодня известно около 300 видов этого растения / Фото Нellomagazine
7. Стрелиция Королевская
Эта прекрасная райская птичка сделает любую комнату интересной. Растение прекрасно подойдет для хорошо освещенного пространства.
Необычный цветок, имеющий удивительную, уникальную красоту / Фото Нellomagazine
6. Алоэ
Алоэ вера можно использовать для снятия изжоги, сохранения фруктов и овощей свежими. Также оно обладает многими лечебными свойствами.
В переводе с арабского означает "горький" / Фото Нellomagazine
5. Церопегия
Поставьте ее на высокую полку и посмотрите, как растут замечательные листочки в форме сердца.
Травяное многолетнее растение / Фото Нellomagazine
4. Молитвенное растение
Этот вазон чрезвычайно прост в уходе, что делает его идеальным для начинающих.
Ночью листья поднимаются вверх, как руки в молитве / Фото Нellomagazine
3. Калатея
Растение родом из тропиков Бразилии и станет прекрасным дополнением к коллекциям комнатных растений.
Растение родом из тропических лесов Центральной и Южной Америки / Фото Нellomagazine
2. Кактус
Кактус – очень выносливое растение, которое абсолютно неприхотливое в уходе.
Кактусы выращивают как декоративные, в частности комнатные, и даже пищевые растения / Фото Нellomagazine
1. Сансевьера
Говорят, что именно этот вазон улучшает качество воздуха в вашем доме. Он также известен как "Язык свекрови" и происходит из Западной Африки.
Один из чемпионов по производству кислорода среди домашних растений / Фото Нellomagazine