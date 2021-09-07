Дослідження, проведене компанією Essential Living, виявило найпопулярніші кімнатні рослини 2020 року. У списку є як звичні імена, так і цікаві новинки. Нижче – зворотний відлік рослин, про які найбільше запитують чи купують за версією Google.
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10. Фікус ліроподібний
Цей фікус родом з Західної Африки, він названий на честь листя у формі скрипки.
Тропічне дерево від 12 до 15 метрів висоти / Фото Нellomagazine
9. Китайське грошове дерево
Така рослина ідеально підходить для початківців!
Грошове дерево досягає у висоту 40 – 60 сантиметрів / Фото Нellomagazine
8. Лобелія
Струмінь із вишуканих листків – це, мабуть, найвишуканіша сукулентна рослина.
На сьогодні відомо близько 300 видів цієї рослини / Фото Нellomagazine
7. Стреліція Королівська
Ця прекрасна райська пташка зробить будь-яку кімнату цікавою. Рослина чудово підійде для добре освітленого простору.
Незвичайна квітка, що має дивовижну, унікальну красу / Фото Нellomagazine
6. Алоє
Алоє вера можна використовувати для зняття печії, збереження фруктів і овочів свіжими. Також воно володіє багатьма лікувальними властивостями.
В перекладі з арабської означає "гіркий" / Фото Нellomagazine
5. Церопегія
Поставте її на високу полицю і подивіться, як ростуть чудові листочки у формі серця.
Трав’яна багаторічна рослина / Фото Нellomagazine
4. Молитовна рослина
Цей вазон надзвичайно простий у догляді, що робить його ідеальним для початківців.
Вночі листя здіймається угору, мов руки у молитві / Фото Нellomagazine
3. Калатея
Рослина походить з тропіків Бразилії та стане прекрасним доповненням до колекцій кімнатних рослин.
Рослина родом з тропічних лісів Центральної й Південної Америки / Фото Нellomagazine
2. Кактус
Кактус – дуже витривала рослина, яка абсолютно невибаглива в догляді.
Кактуси вирощують як декоративні, зокрема кімнатні, та навіть харчові рослини / Фото Нellomagazine
1. Сансев'єра
Кажуть, що саме цей вазон покращує якість повітря у вашому домі. Він також відомий як "Язик свекрухи" та походить із Західної Африки.
Один з чемпіонів з виробництва кисню серед домашніх рослин / Фото Нellomagazine