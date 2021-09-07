Дослідження, проведене компанією Essential Living, виявило найпопулярніші кімнатні рослини 2020 року. У списку є як звичні імена, так і цікаві новинки. Нижче – зворотний відлік рослин, про які найбільше запитують чи купують за версією Google.

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10. Фікус ліроподібний

Цей фікус родом з Західної Африки, він названий на честь листя у формі скрипки.

Тропічне дерево від 12 до 15 метрів висоти / Фото Нellomagazine

9. Китайське грошове дерево

Така рослина ідеально підходить для початківців!

Грошове дерево досягає у висоту 40 – 60 сантиметрів / Фото Нellomagazine

8. Лобелія

Струмінь із вишуканих листків – це, мабуть, найвишуканіша сукулентна рослина.

На сьогодні відомо близько 300 видів цієї рослини / Фото Нellomagazine

7. Стреліція Королівська

Ця прекрасна райська пташка зробить будь-яку кімнату цікавою. Рослина чудово підійде для добре освітленого простору.

Незвичайна квітка, що має дивовижну, унікальну красу / Фото Нellomagazine

6. Алоє

Алоє вера можна використовувати для зняття печії, збереження фруктів і овочів свіжими. Також воно володіє багатьма лікувальними властивостями.

В перекладі з арабської означає "гіркий" / Фото Нellomagazine

5. Церопегія

Поставте її на високу полицю і подивіться, як ростуть чудові листочки у формі серця.

Трав’яна багаторічна рослина / Фото Нellomagazine

4. Молитовна рослина

Цей вазон надзвичайно простий у догляді, що робить його ідеальним для початківців.

Вночі листя здіймається угору, мов руки у молитві / Фото Нellomagazine

3. Калатея

Рослина походить з тропіків Бразилії та стане прекрасним доповненням до колекцій кімнатних рослин.

Рослина родом з тропічних лісів Центральної й Південної Америки / Фото Нellomagazine

2. Кактус

Кактус – дуже витривала рослина, яка абсолютно невибаглива в догляді.

Кактуси вирощують як декоративні, зокрема кімнатні, та навіть харчові рослини / Фото Нellomagazine

1. Сансев'єра

Кажуть, що саме цей вазон покращує якість повітря у вашому домі. Він також відомий як "Язик свекрухи" та походить із Західної Африки.

Один з чемпіонів з виробництва кисню серед домашніх рослин / Фото Нellomagazine