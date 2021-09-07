Лучшие растения для дома по версии Google: советы самой известной поисковой системы в мире
Источник:Нellomagazine
Все чаще люди для формирования собственного выбора пользуются известным поисковиком Google. Здесь можно найти ответы на все вопросы, в частности, какие растения лучше всего подходят для дома.
Исследование, проведенное компанией Essential Living, обнаружило самые популярные комнатные растения 2020 года. В списке есть как привычные имена, так и интересные новинки. Ниже – обратный отсчет растений, о которых больше всего спрашивают или покупают по версии Google.
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10. Фикус лировидный
Этот фикус родом из Западной Африки, он назван в честь листья в форме скрипки.
9. Китайское денежное дерево
Такое растение идеально подходит для начинающих!
8. Лобелия
Струя из изысканных листьев – это, пожалуй, самая изысканное суккулентное растение.
7. Стрелиция Королевская
Эта прекрасная райская птичка сделает любую комнату интересной. Растение прекрасно подойдет для хорошо освещенного пространства.
6. Алоэ
Алоэ вера можно использовать для снятия изжоги, сохранения фруктов и овощей свежими. Также оно обладает многими лечебными свойствами.
5. Церопегия
Поставьте ее на высокую полку и посмотрите, как растут замечательные листочки в форме сердца.
4. Молитвенное растение
Этот вазон чрезвычайно прост в уходе, что делает его идеальным для начинающих.
3. Калатея
Растение родом из тропиков Бразилии и станет прекрасным дополнением к коллекциям комнатных растений.
2. Кактус
Кактус – очень выносливое растение, которое абсолютно неприхотливое в уходе.
1. Сансевьера
Говорят, что именно этот вазон улучшает качество воздуха в вашем доме. Он также известен как "Язык свекрови" и происходит из Западной Африки.