10 штатов, которые признали лучшими для жизни в США в 2024 году
Источник:Realtor
Уже два года подряд Юту признают лучшим штатом для жизни в США. Причин много: штат занимает второе место по образованию, третье по экономике и инфраструктуре и шестое по фискальной стабильности в США.
Также в тройку лидеров вошли Нью-Гемпшир и Небраска. Вот рейтинг от US News & World Report с десятью лучшими штатами США.
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ТОП-10 штатов в США
- Юта (средняя стоимость дома – 604,1 тысячи долларов);
- Нью-Гемпшир (582 тысячи долларов);
- Небраска (360 тысяч долларов);
- Миннесота (406,8 тысячи долларов);
- Айдахо (573,2 тысячи долларов);
- Айова (309,2 тысячи долларов);
- Вермонт (464,4 тысячи долларов);
- Вашингтон (644,4 тысячи долларов);
- Флорида (450 тысяч долларов);
- Массачусетс (800 тысяч долларов).
Стоит отметить, шо Юту называют центром для стартапов и технологических предпринимателей. По данным Бюро статистики труда США, в штате низкий уровень безработицы – всего 2,8% в марте, хотя общенациональный уровень был 3,8%.
Штаты оценивали по восьми категориям: здравоохранение, образование, экономика, инфраструктура, возможности, финансовая стабильность, преступность и исправительные учреждения, природная среда. Эксперты учли более 70 показателей и проанализировали десятки тысяч источников.