"Вечные сочетания цветов" – это те, которые неизменно привлекают внимание широкой аудитории. Они остаются актуальными независимо от изменяющихся тенденций,.
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Синий и белый
Это роскошное сочетание сразу ассоциируется с прибрежным стилем, но уместно в любом интерьере.
Синий и белый напоминают о природе – светлое небо или безграничное море, в зависимости от оттенков. Их дуэт создает успокаивающую схему, поэтому является хорошим выбором для спален или ванных комнат.
Бежевый и белый
Ванная комната с бежевыми стенами и отдельной белой ванной / Фото Berkeley Place
Неудивительно, что землистые нейтральные цвета считают наиболее вневременными. В сочетании с белым они создают уютную и теплую атмосферу.
Особенно дизайнеры советуют сочетать бежевый и белый, если владелец хочет создать мягкий нейтральный дизайн, что всегда будет иметь органичный вид.
Черный и белый
"Конечно, это вневременное сочетание. Эта комбинация является изящной, универсальной и элегантной", – уверяют американские дизайнеры.
Черно-белая цветовая схема особенно уместна в современных интерьерах с новой мебелью и техникой. Также это контрастное сочетание часто используют в минималистском дизайне.