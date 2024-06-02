"Вічні поєднання кольорів" – це ті, які незмінно привертають увагу широкої аудиторії. Вони залишаються актуальними незалежно від тенденцій, що змінюються.
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Синій і білий
Це розкішне поєднання одразу асоціюється з прибережним стилем, але є доречним у будь-якому інтер’єрі.
Синій і білий нагадують про природу – світле небо чи безмежне море, залежно від відтінків. Їхній дует створює заспокійливу схему, тому є гарним вибором для спалень або ванних кімнат.
Бежевий і білий
Ванна кімната з бежевими стінами та окремою білою ванною / Фото Berkeley Place
Не дивно, що землисті нейтральні кольори вважають найбільш позачасовими. У поєднанні з білим вони створюють затишну й теплу атмосферу.
Особливо дизайнери радять поєднувати бежевий та білий, якщо власник хоче створити м’який нейтральний дизайн, що завжди матиме органічний вигляд.
Чорний і білий
"Звісно, це позачасове поєднання. Ця комбінація є витонченою, універсальною та елегантною", – запевняють американські дизайнери.
Чорно-біла колірна схема є особливо доречною в сучасних інтерʼєрах з новими меблями та технікою. Також це контрастне поєднання часто використовують в мінімалістському дизайні.