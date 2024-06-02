"Вечная цветовая гамма": какие сочетания тонов всегда будут в тренде

Как бы мы не следили за трендами, все равно возвращаемся к выбору классических оттенков. Большинство хозяев хотят создать вневременной интерьер с цветами, которые не надоедят через несколько месяцев.

"Вечные сочетания цветов" – это те, которые неизменно привлекают внимание широкой аудитории. Они остаются актуальными независимо от изменяющихся тенденций,.

Обратите внимание Покупка недвижимости в рассрочку: что это за способ приобретения квартиры и каковы его преимущества

Синий и белый

Это роскошное сочетание сразу ассоциируется с прибрежным стилем, но уместно в любом интерьере.

Синий и белый напоминают о природе – светлое небо или безграничное море, в зависимости от оттенков. Их дуэт создает успокаивающую схему, поэтому является хорошим выбором для спален или ванных комнат.

Бежевый и белый

Ванная комната с бежевыми стенами и отдельной белой ванной / Фото Berkeley Place

Неудивительно, что землистые нейтральные цвета считают наиболее вневременными. В сочетании с белым они создают уютную и теплую атмосферу.

Особенно дизайнеры советуют сочетать бежевый и белый, если владелец хочет создать мягкий нейтральный дизайн, что всегда будет иметь органичный вид.

Черный и белый

"Конечно, это вневременное сочетание. Эта комбинация является изящной, универсальной и элегантной", – уверяют американские дизайнеры.

Черно-белая цветовая схема особенно уместна в современных интерьерах с новой мебелью и техникой. Также это контрастное сочетание часто используют в минималистском дизайне.