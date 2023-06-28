Какого цвета кухонные шкафы выбирают чаще всего: вот ответ

Во время ремонта кухни возникает вопрос, какого цвета шкафа приобрести. Вот что сейчас выбирают чаще всего.

Очевидно, что вы захотите выбрать тот цвет, который вам нравится больше всего. Но вы также можете рассмотреть декоративную силу популярного цвета кухонных шкафов.

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Какой самый популярный цвет для кухонных шкафов

Белые шкафы сейчас выбирают чаще всего. Если ваша цель – создать вау-кухню, но вместе с тем сохранить классический и вневременной стиль в своем доме, тогда белые кухонные шкафы – это лучший вариант.

Есть много оттенков белого: от ярких чистых до оттенков с тонкими теплыми или холодными вкраплениями. Кроме того, белый является идеальным партнером для других цветов, ведь он универсален и сочетается со всеми цветами.

Белый – универсальный цвет / Фото Pexels

Белые шкафы больше всего оценят поклонники современных кухонь. Но они одинаково уместны в традиционных, фермерских и скандинавских кухнях.

Белые шкафы – это идеальный вариант для маленьких кухонь, старинных или коттеджных с небольшими окнами. Ведь этот цвет зрительно увеличивает пространство и добавляет света.

"Схема белого цвета будет очень полезна для небольших кухонных помещений, особенно в сочетании со светлыми столешницами", – говорит специалист Том Хаули.

Белый цвет придает свет / Фото Pexels