Идеи спальни в максималистском стиле: эти дизайны являются подлинными произведениями искусства
Источник:Homes & Gardens
Максимализм является антонимом минимализма. Яркие цвета, многие принты и декоративные акценты формируют этот стиль дизайна. Хотя многим кажется, что максимализм не уместен для интерьера спальни, проекты дизайнеров доказывают обратное.
Когда дело касается оформления спальни в максималистском стиле, важно идти собственным путем, а не подражать чужим идеям. Максимализм – это об индивидуальности и креативе. Повторить чей-то дизайн к деталям практически невозможно, и в этом его особенность.
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"Максимализм не обязательно приравнивается к ярким просторам, наполненным чрезмерным декором; скорее для меня максимализм означает стратегическое и тщательно продуманное использованием цветов и узоров", – говорит американская дизайнер Саманта Стейтис-Линч.