Простой, но изысканий: этот дом завораживает сдержанностью во всем

В австралийском Джилонге Вести продают дом, доказывающий, что красота не всегда в роскошных деталях. Простой дизайн тоже часто увлекает изысканностью.

Яркая белая палитра снаружи, угловая линия крыши и передняя изгородь из перфорированного кирпича сразу напоминают атмосферу 1960-х годов. Любовь владельцев к этой эпохе еще более заметна в интерьере с модернистской эстетикой.

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Красота в простых деталях

Владелец говорит, что всегда чувствовал слабость к модернизму середины века. Поэтому он не мог упустить шанс сделать что-то в таком духе в своем тихом дворе. За помощью мужчина обратился к архитекторам.

"Ничего подобного раньше в Джилонге Вести не делали, поэтому я подумал, что отойду от нормы и сделаю что-то уникальное. Шкафы из тикового дерева везде и мелкие детали, такие как все деревянные двери и арки, действительно представляют ту эпоху середины века" , – поделился владелец.

Это дом с открытой кухней, столовой и зоной отдыха, переходящий в крытый внутренний дворик и на поляну. Прилегающая развлекательная комната также выходит во двор. Она вмещает собственную миникухню с баром для круглогодичных встреч.

Очень простой интерьер, чем он и особенный.

Главная спальня является особенной благодаря открытым деревянным балкам на потолке и паркетом из дубового пола. На кухне установлена. Кстати, сланцевая плитка является прекрасным фоном для шкафов из тикового дерева.

Здесь использовали каждый квадратный метр: амбар ведет в прачечную, а кабинет обустроен в коридоре, откуда можно попасть в два небольших спален.

"Это суперкрутой маленький домик, и расположение фантастическое. На улице всего девять домов, так тихо", – рассказал работавший над жильем строитель.

Дом появится на аукционе 26 августа. Его надеются продать по цене в пределах от 1,5 до 1,65 миллионов долларов.