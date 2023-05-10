Все, что нужно для того, чтобы правильно обустроить маленькую спальню – немного времени, знаний и креативности. .Физический беспорядок часто равен душевному беспорядку, поэтому организовать свое пространство просто необходимо.

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Вот четыре правила, которые нужно соблюдать, чтобы аккуратно обустроить свою маленькую спальню.

Всегда используйте место под кроватью

Если выбираете кровать, то обращайте внимание на имеющие ящики. Если оно у вас уже есть, но без ящиков, то приобретите красивые плетеные корзины, которые уместились бы под кроватью.

Там можно хранить много вещей, например белье и носки, несезонную одежду или даже одеяло. Это значительно экономит место.

В ящиках или ящиках под кроватью можно многое хранить / Фото Loaf

Демонстрируйте, а не храните

Один из лучших секретов хранения – перестать думать о том, как хранить и начать думать о том, как демонстрировать.

Подумайте о долго сохраняющихся вещах. Если вы обожаете комнатные растения, поищите в пинтересте идеи для создания эффектных композиций.

Любите кататься на велосипеде? Повесьте велосипед на стену. Покажите свою собственную фотографию или любимую коллекцию ваз. Все, что наполняет вашу спальню вашей индивидуальностью и рассказывает вашу историю, увлекает гостей.

Сосредоточьтесь на доступности

Не стоит забрасывать шкаф ненужными вещами, через которые потом следует найти необходимую одежду или аксессуары. Всегда думайте о доступности в любом уголке.

Также это касается всех вещей, которые вы кладете высоко наверху. Любимая одежда и предметы должны быть доступны.

Спрячьте лишние вещи

Минимализм в маленькой спальне очень уместен. У каждого из нас точно есть лишние вещи, от которых можно избавиться.

Представьте, что вам вдруг сказали уехать. Подумайте о перевозке всех вещей на новое место. Тогда спросите себя: "Если бы я переезжал(а) в дом своей мечты, взял(а) бы это с собой?"

Минимализм – спонсор чистоты и порядка / Фото Pexels