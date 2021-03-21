Ремонт жилья – очень затратная часть бюджета для владельцев. Поэтому всегда актуальным вопросом является то, как можно сэкономить.

На чем разумно экономить во время ремонта в квартире или доме, рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

Полезно Как расширить пространство в квартире: назван полезный лайфхак

Экономить на ремонте нужно с умом! Часто цена = качество, поэтому выбирая, на чем вы хотите сэкономить, изучите все отзывы на эту тему! К примеру, дешевая шпаклевка может испортить всю работу мастеров и самую красивую дорогую краску на ней… Чаще всего люди хотят сэкономить на "человеческом труде", а как раз настоящие профи помогут сэкономить без ущерба для качества, ведь они владеют более полной информацией,

– отметила Петайкина.

Экономия во время ремонта: важные нюансы

Четкий план

По словам дизайнера интерьера, пошаговый план, который одобрили все члены семьи, позволяет все сделать с первого раза. Поэтому рекомендуется сразу продумать все нюансы: расстановку мебели, стиль, цвет, высоту шкафчиков и прочие мелочи.

Профессионалы

Дизайнер интерьера посоветовала не экономить на хорошей строительной бригаде. Это обеспечит качественный ремонт и позволит избежать ошибок.

Не стоит экономить на строителях – исправление ошибок обойдется дороже / Фото pinterest

Интересно Выбор столешницы и фартука для кухни: каких ошибок нужно избегать

Инженерные системы

На системах электроснабжения, газоснабжения, канализации, водоснабжения, отоплении и вентиляции экономить нужно крайне осторожно. Это влияет и на безопасность, и на комфорт на сантехнике,

– добавила Анна Петайкина.

На чем можно сэкономить