Крошечный домик с одной спальней: сколько стоит такое жилье в Шотландии

Бунгало с одной спальней в Сент-Эндрюсе имеет площадь всего 24 квадратных метров. В интернете его уже успели высмеять, говоря, что оно больше похоже на садовый сарай.

Крошечную недвижимость продали за целых 220 тысяч фунтов стерлингов. В домике есть кухня открытой планировки и гостиная, туалет и спальня.

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Маленький домик за существенные деньги

Дом недавно построили с "высоким стандартом отделки", учитывая душевую кабину в ванной комнате и индукционную плиту на кухне. Охотники за жильем посмеялись над ценой деревянной недвижимости в Сент-Эндрюсе.



Новая кухня / Фото Jam Press

По более низкой цене вы можете купить шесть домов в Шилдоне, графство Дарем – самом дешевом месте для жизни в Великобритании. Там, где дома обычно продают по 35 тысяч фунтов стерлингов.

Пользователи шутят: "Они напечатали лишний ноль?", "Однако индукционная плита есть". Все сходятся во мнении, что это слишком дорого.



Современная ванная комната / Фото Jam Press

В объявлении указано: "Это очаровательное отдельное бунгало с индивидуальным дизайном, из которого открывается прекрасный вид на парк, и удобно расположенное в пределах легкой прогулки от пляжа, гавани и исторического центра Сент-Эндрюса". Здесь тоже есть небольшая терраса.



Терраса с красивыми видами на природу / Фото Jam Press