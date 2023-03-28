Маленькое, но очень уютное: это жилье в горах доказывает, что "больше не значит лучше"
Источник:Homes & Gardens
Mini Mountain Blue – крошечный дом в Блу Ридж, штат Джорджия. Это сказочное жилище доказывает всем, что "больше не значит лучше".
Дом демонстрирует деревенскую, но современную эстетику, которую все желают иметь в горном доме. Домик доступен в аренду, этой весной есть еще несколько свободных дат.
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В доме есть одна комната
Такое пространство требует разумных идей для покраски и еще более умного хранения – похожих на те, что есть в этом уникальном домике.
Первое, что бросается в глаза, когда мы видим дом, – непринужденный и бирюзово-голубой цвет стен. Его идеально дополняет зелень вокруг. Внутри стены имеют более светлый оттенок.
Голубой цвет и все его разнообразные оттенки очень популярны в дизайне интерьера. Они создают светлую, яркую атмосферу и излучают успокаивающую, беззаботную эстетику, которая желательна в доме любого размера,
– говорит владелец домика Доминик Майленд.
Слева, у самого входа, в комнате обустроен кухонный уголок, где есть стол, техника, отдельно освещаемые тумбы с посудой. Справа – стоит диван с камином и телевизором, то есть минигостиная. Чуть выше можно увидеть огражденную кровать с тумбой, которая служит спальней.
Маленький и уютный домик / Фото Airbnb
Хотя дом расположен на горе в тихом месте, в центр города ехать несколько минут.