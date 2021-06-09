Известная голливудская актриса превратила свой дом в крепость: зачем и как он выглядит

Актриса Марго Робби, известная по фильмам "Однажды в Голливуде" и "Отряд самоубийц" решила превратить свой дом в Лос-Анжелесе в крепость. Звезда строит огромный забор и устанавливает железные ворота.

Это связано с ростом уровня преступности в районе на 177%. Как сейчас выглядит особняк голливудской звезды – смотрите ниже.

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Что известно о доме

Звездный особняк расположен в районе Венеция в Лос-Анжелесе. Звезда приобрела участок в 2019 году за 6,5 миллиона долларов (176 миллионов гривен). Пока актриса и ее супруг Том Экерли занимались строительством дома, в районе критически вырос уровень преступности.

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Как сейчас выглядит дом Марго Робби

Из-за роста преступности паре пришлось переделывать проект. Теперь вокруг особняка возвели трехметровую стену. Также установлены железные ворота, открыть которые можно только по спецпропуску.

Рост преступности в районе вынудил Марго Робби возвести забор / Фото Daily Mail

По словам местных жителей, ситуация в районе усугубилась после пандемии коронавирусной инфекции. В Венеции появилось очень много бездомных. Они обустроили палаточный городок и поселились на пляж. Один из бездомных даже угрожал актрисе взломом дома.

Теперь дом актрисы находится за трехметровой стеной / Фото Daily Mail