Марк Уолберг продал сказочный особняк в Лос-Анджелесе: сколько миллионов заплатили звезде
Источник:The Wall Street Journal
Звездный актер Марк Уолберг решил попрощаться с фантастическим домом в Лос-Анджелесе. Ему не удалось получить желаемую сумму, но новые владельцы все же неплохо пополнили его счет.
Недвижимость голливудских звезд – это всегда невероятный размах, о котором большинству людей нечего и мечтать. Марк Уолберг решил попрощаться со своим поместьем, так что возникла возможность заглянуть в его дом.
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Марк Волберг стал владельцем этого участка в 2009 году и заказал у строительной фирмы имение, напоминающее замок. Тогда недвижимость стоила актеру 8,25 миллиона долларов.
В настоящее время жилая площадь замка составляет около 3 тысяч квадратных метров. Само поместье расположено на территории закрытого комплекса в Беверли-Парк. Здесь есть 12 спален, библиотека и большой балкон. Основные жилые помещения преимущественно выходят к внутренним дворикам и газонам.
На территории отеля есть сад, поле для гольфа, спортивная площадка, бассейн и скейт-парк. Сначала Уолберг с женой просили за недвижимость 87 миллионов долларов, но из-за отсутствия покупателей в ноябре 2022 года снизили цену до 79 миллионов.
Впрочем, желающих приобрести замок не нашлось, пока цена не упала до уровня 55 миллионов долларов. Соглашение о продаже уже официально завершено, кто стал новым владельцем роскошного дома – пока неизвестно.
Как выглядит бывшее имение Марка Уолберга: фото