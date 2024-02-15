Баланс между комфортом и стилем имеет первостепенное значение в дизайне гостиной, которая сочетает в себе функциональность и красоту. В трендах 2024 обязательно будут стильные мягкая мебель, однако определенных узоров и тканей. Также при выборе мебели следует будет обращать внимание на другие шкафы, чем многие привыкли. Словом, тренды – это всегда интересно.

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Мебель с узорами и рисунками

Гостиная с акцентным узорчатым диваном и подушками / Фото Lauren Gilberthorpe

Вместо обычного белого или серого дивана, нынешние тенденции склонны к чему-то более интересному. Это может быть новый оттенок, уникальные детали на мебели или узоры.

"В этом году гостиные наполняют яркие цвета и мебель с узорчатой обивкой. Даже в минималистские интерьеры добавляют такие детали", – говорят американские дизайнеры.

Обратите внимание на диваны в полоску в драгоценных оттенках, например коричневый, бордовый, синий и зеленый. Они создают современный и вневременной вид.

Обивка из вельвета

Гостиная с диваном, обитым вельветом / Фото Lulu and Georgia

"Старый фаворит возвращается", – говорят эксперты. Вельветовая обивка снова становится популярной. Это прекрасная альтернатива мебели из букле, льна или бархата.

Дизайнеры советуют приобрести вельветовый диван, который в современном интерьере можно совместить с вискозным ковром, если пол сделан из дерева.

Отдельные шкафы

Гостиная с отдельным черным шкафом открытого типа / Фото Future

Встроенные или длинные шкафы в один ряд уже отходят и становятся неактуальными. Гостиная – это не место для громоздкой мебели, поэтому дизайнеры настойчиво советуют заменить их на отдельные стильные шкафы. В последнее время они стали очень популярными. Это точно тренд 2024 года.