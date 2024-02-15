Баланс між комфортом і стилем має першочергове значення у дизайні вітальні, яка поєднує в собі функціональність і красу. У трендах 2024 року обов'язково будуть стильні м'які меблі, однак певних візерунків та тканин. Також під час вибору меблів слід буде звертати увагу на інші шафи, ніж багато хто звик. Словом, тренди – це завжди цікаво.

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Меблі з візерунками та малюнками

Вітальня з акцентним візерунковим диваном і подушками / Фото Lauren Gilberthorpe

Замість звичайного білого чи сірого дивана, цьогорічні тенденції схильні до чогось цікавішого. Це може бути новий відтінок, унікальні деталі на меблях чи візерунки.

"Цього року вітальні наповнюють яскраві кольори та меблі з візерунчастою оббивкою. Навіть у мінімалістські інтер'єри додають такі деталі", – кажуть американські дизайнери.

Зверніть увагу на дивани в смужку в дорогоцінних відтінках, як-от коричневий, бордовий, синій і зелений. Вони створюють сучасний і позачасовий вигляд.

Оббивка з вельвету

Вітальня з диваном, оббитим вельветом / Фото Lulu and Georgia

"Старий фаворит повертається", – кажуть експерти. Вельветова оббивка знову стає популярною. Це чудова альтернатива меблям з букле, льоном чи оксамитом.

Дизайнери радять придбати вельветовий диван, який у сучасному інтер'єрі можна поєднати з віскозним килимом, якщо підлога зроблена з дерева.

Окремі шафи

Вітальня з окремою чорною шафою відкритого типу / Фото Future

Вбудовані чи довгі шафи в один ряд вже відходять і стають неактуальними. Вітальня – це не місце для громіздких меблів, тому дизайнери наполегливо радять замінити їх на окремі стильні шафи. Останнім часом вони стали дуже популярними. Це точно тренд 2024 року.