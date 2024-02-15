Трендовая мебель для гостиной 2024: три интересных варианта, которые стоят вашего внимания
Источник:Homes & Gardens
Хотя цвет и декор играют роль, мебель для гостиной может улучшить как вид интерьера, так и сделать комнату более комфортной. Если вы планируете обновить гостиную в этом году, то уже появились несколько интересных вариантов, которые становятся очень популярными.
Баланс между комфортом и стилем имеет первостепенное значение в дизайне гостиной, которая сочетает в себе функциональность и красоту. В трендах 2024 обязательно будут стильные мягкая мебель, однако определенных узоров и тканей. Также при выборе мебели следует будет обращать внимание на другие шкафы, чем многие привыкли. Словом, тренды – это всегда интересно.
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Мебель с узорами и рисунками
Вместо обычного белого или серого дивана, нынешние тенденции склонны к чему-то более интересному. Это может быть новый оттенок, уникальные детали на мебели или узоры.
"В этом году гостиные наполняют яркие цвета и мебель с узорчатой обивкой. Даже в минималистские интерьеры добавляют такие детали", – говорят американские дизайнеры.
Обратите внимание на диваны в полоску в драгоценных оттенках, например коричневый, бордовый, синий и зеленый. Они создают современный и вневременной вид.
Обивка из вельвета
"Старый фаворит возвращается", – говорят эксперты. Вельветовая обивка снова становится популярной. Это прекрасная альтернатива мебели из букле, льна или бархата.
Дизайнеры советуют приобрести вельветовый диван, который в современном интерьере можно совместить с вискозным ковром, если пол сделан из дерева.
Отдельные шкафы
Встроенные или длинные шкафы в один ряд уже отходят и становятся неактуальными. Гостиная – это не место для громоздкой мебели, поэтому дизайнеры настойчиво советуют заменить их на отдельные стильные шкафы. В последнее время они стали очень популярными. Это точно тренд 2024 года.