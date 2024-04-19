Однокомнатную квартиру с видом на стадион продают за более 400 тысяч долларов

Фанаты футбола имеют шанс стать владельцами особой квартиры в Лондоне. Из окна этого помещения видно домашнюю арену команды Лиги 1, но заплатить за эту "роскошь" надо будет аж 437 тысяч долларов.

Это означает, что новый владелец или владелица смогут бесплатно наблюдать за матчами на стадионе "Лейтон Ориент". Итак, заоблачная цена может быть оправданной только для ярых болельщиков.

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Для обычных жителей – это шум и гам за большие деньги

В квартире есть просторная спальня, ванная комната и кухня с необходимой бытовой техникой и кладовой. Потенциальных покупателей предупреждают, что цена за жилье – не единственный расход. Ежегодная арендная плата за землю составит 250 фунтов (12 тысяч гривен), а обслуживание – еще 1950 (96 тысяч гривен).

Фанаты футбола оценят / Фото MediaDrum

Близость к стадиону является преимуществом только для фанатов футбола, но для обычных людей – это постоянный шум и гам, который есть на каждом матче.

Нюансов достаточно, но в объявлении указывают и несколько преимуществ. В частности, покупателям предлагают "фантастическую" организацию пространства в гостиной-кухне с открытой планировкой и видом на Королевские сады.



Дом, в котором расположена квартира / Фото MediaDrum

Также квартира расположена в нескольких минутах ходьбы до станции метро Leyton, откуда можно доехать до центра Лондона менее чем за 15 минут.