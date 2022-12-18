Ціни на ринку нерухомості та кількість потенційних покупців житла нині прямопропорційно залежать від ситуації на фронті. Найбільше постраждала "первинка", попит на яку впав до показників 2007 року, а дві треті будівельних компаній перебувають на грані банкрутства.

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Зараз очевидно одне: ринок житла переживає найгірший сценарій, який так боялися озвучувати експерти у січні.

Прогнози, яким не судилося збутися: на що розраховував ринок нерухомості у 2022 році

2021 рік для українських забудовників був чи не найкращим: на позитивну динаміку продажів не впливали навіть рекордно високі для українського ринку ціни, навпаки – темпи зростання вартості на первинному ринку квартир стали позитивним сигналом для інвесторів та покупців, які прагнули вберегти свої кошти від інфляції. Відтак попит за рік зріс на 30 – 35% проти показників 2020 року. Не далеко втекла "вторинка". Наприкінці 2021 року ціни тут зросли у середньому на 9,6%, а попит – на 25% у порівнянні із "ковідним" періодом.

Незалежні експерти, які аналізували майбутнє ринку нерухомості України, стверджували, що інвестиційна привабливість квадратних метрів у найбільших містах буде лиш зростати. Ба більше, як самі українці, так й іноземні інвестори, на тлі зниження дохідності від житлової нерухомості, розширять горизонт капіталовкладень. Так, за прогнозами фахівців, наступним кроком для активних інвестицій мали стати об'єкти комерційної та заміської нерухомості, які б забезпечували вкладникам вищу прибутковість.

Однак оптимістичний курс на зміцнення ринку зруйнувало повномасштабне вторгнення Росії. Кілька місяців галузь була повністю паралізована. Реєстри залишалися закритими. Забудовники покинули будмайданчики, а іноземні інвестори, які вели переговори щодо майбутніх вкладень, згорнули процес до стабілізації ситуації.

Підсумовуючи складний 2022 рік, Нерухомість 24 пригадує, що відбувалося з ринком житла. Масова міграція, руйнування будинків, підвищений попит у західних регіонах, перші угоди з купівлі помешкань в умовах воєнного стану, нові законопроєкти, іпотека та вплив блекаутів – у короткій хронології усього, що пережила галузь із січня по грудень.

Зима, що змінила усе: як ринок нерухомості України відреагував на початок вторгнення

У січні на ринку нерухомості спостерігалося традиційне затишшя. Експерти галузі наголошували, що початок року – не сезон, а новини про ескалацію конфлікту ніяк не впливають на настрої покупців. Деякі навіть прогнозували нову хвилю попиту, згідно з якою ціни на житло мали зрости ще на 10 – 15%.



Маріуполь у перші дні вторгнення / Фото Донеччина.tv

Однак перші вибухи уранці 24 лютого розвіяли усі сподівання. Українці поспіхом покидали розбомблені населені пункти, прифронтові містечка та окуповані території. Лише за перші 3 тижні бойових дій російські окупанти повністю або частково зруйнували понад 2,5 тисячі житлових будинків. Ті, кому вдалося вибратися, шукали прихистку у західних регіонах України. Та навіть після переїзду купити нове житло було неможливо.

Річ у тім, що разом з оголошенням воєнного стану Міністерство юстиції відключило Державний реєстр майнових прав. Нотаріусам, які могли перевірити документи продавця та зареєструвати угоду, тимчасово зв'язали руки.

За два тижні війни Львів прийняв майже 200 тисяч переселенців / Фото 24 канал, Андрій Шляхтін

Звісно, дехто намагався обійти заборону. Юрій Піта з АСНУ розповів, що після закриття реєстрів вторинне житло розпродавали за довіреністю, укладали попереді договори чи оформлювали заповіти. Такі операції не були 100% захищені, а кількість шахрайських схем активно зростала.

До теми Фантомне житло та аукціони: шахрайські схеми на ринку нерухомості України

Єдиним безпечним варіантом для переселенців стала оренда житла. Так, у західних регіонах розпочався справжній квартирний бум. Нерухомість у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі винаймали за лічені години. При чому власникам вдавалося здати непривабливі варіанти за суттєво завищеним прайсом. Найбільш відчутне зниження цін тим часом відчувалося у Дніпрі, Одесі, Харкові та Києві. Тренд протримався до кінця березня.

Весна принесла перші пожвавлення

У квітні, після того, як Збройні Сили України відігнали російські війська з Київщини, почалося поступове відродження як економіки, так і ринку житла. Причому перші проблиски світла впали й на комерційну нерухомість.

Головним позитивним зрушенням стало довгоочікуване відкриття доступу до Реєстру нерухомості окремим нотаріусам. Заодно Кабмін:

обмежив одним місяцем можливість перереєстрації одного й того самого об’єкта з моменту останньої реєстрації,

було зупинено можливість реєстрації за довіреністю та дії стосовно звернень громадян Росії,

реєстрацію обмежили регіоном перебування нотаріуса та об’єкта купівлі/продажу.

Паралельно до відновлення реєстру аналітики почали говорити про фактичні зміни на ринку. Де-факто пропозиції продавців не змінилися, а попит не ожив. Проте подорожчання будівельних матеріалів разом зі стрибками курсу долара та інфляцією спровокували першу хвилю росту цін на первинне житло у гривнях.



Весною значна частина забудовників відновила діяльність у відносно безпечних регіонах / Фото РІЕЛ

Щоб уникнути простою на будмайданчиках та мінімізувати втрати, девелопери один за одним почали оголошувати про відкриття відділів продажу. Дехто налагоджував нові системи поставок, інші – витягнули запаси "на чорний день". Так чи інакше, змирившись із новою реальністю, станом на кінець травня будівництво відновилося на 427 об'єктах. Першою цей процес запустила Одеса.

Аналізуючи ситуацію, експерти із ЛУН наголосили, що наступний крок – за інвесторами. Але несприятлива економічна ситуація та невпевненість у майбутньому так і не дали повноцінно перезапустити ринок весною 2022 року.

Літо швидких рішень

На початку літа в Україні зафіксували 14 мільйонів квадратних метрів зруйнованого житла. Ще 35 мільйонів метрів квадратних виявилися пошкодженими. Уряд та влада на місцях почали шукати швидкі рішення, щоб розселити тих, хто втратив усе. Зокрема, розпочалася дискусія, як відшкодувати кошти за зруйноване та пошкоджене майно.



Руїни Миколаєва під час війни / Фото The New York Times