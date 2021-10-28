В 1994 году, на расцвете успешной карьеры, Мэрайя приобрела дом для своей мамы. Стоимость недвижимости составила 419 тысяч долларов. Однако в прошлом году певица решила изменить условия жизни 82-летней Патрисии.

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Прошлой осенью Мерая перевезла мать во Флориду, чтобы поместить ее в престижный дом престарелых. Тем временем недвижимость старшей Кэри год простаивала без постоянных владельцев. Только в июне 2021 года дом был выставлен на продажу.

Недвижимость с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами нашла покупателя в июле – лишь через 3 недели после того, как была выставлена ​​на продажу. Певице удалось продать дом за 757 444 долларов, что на 250 тысяч превышает его первоначальную стоимость.

Элитный дом престарелых во Флориде / Фото Realtor

Новое медицинское учреждение во Флориде, в котором сейчас находится ее мать, описывается как "роскошный пятизвездочный курорт для пожилых людей". Стоимость аренды стартует от 5 400 долларов в месяц. В доме предусмотрено трехразовое питание, фитнес, плавание в бассейне.