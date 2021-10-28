У 1994 році, на розцвіті успішної кар'єри, Мерая придбала будинок для своєї мами. Вартість нерухомості становила 419 тисяч доларів. Проте минулого року співачка вирішила змінити умови життя 82-річної Патрісії.

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Минулої осені Мерая перевезла матір до Флориди, щоб помістити її в престижний будинок для людей похилого віку. Тим часом нерухомість старшої Кері рік простоювала без постійних власників. Лише в червні 2021 року будинок був виставлений на продаж.

Нерухомість із чотирма спальнями та трьома ванними кімнатами знайшла покупця в липні – лише через 3 тижні після того, як була виставлена ​​на продаж. Співачці вдалося продати будинок за 757 444 доларів, що на 250 тисяч перевищує його початкову вартість.

Елітний будинок для людей похилого віку у Флориді / Фото Realtor

Нова медична установа у Флориді, в якій зараз знаходиться її мати, описується як "розкішний п'ятизірковий курорт для людей похилого віку". Вартість оренди стартує від 5 400 доларів на місяць. У будинку передбачено триразове харчування, фітнес, плавання у басейні.