Такое можно увидеть редко: на рынке появился эффектный металлический дом
Источник:Realtor
Этот узкий и длинный металлический дом в Оклахоме производит неоднозначное впечатление. Он совсем не похож на другие.
Недавно построенное жилье площадью 77 квадратных футов расположено на 5 акрах в Лютере. Его продают за 314 тысяч долларов.
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Металлический дом, который выдержит все непогоды
Дом вмещает одну спальню и одну ванную. Интерьер дома очень хорош, хотя внешне это не заметно. Сначала его планировали сдавать в аренду. Однако владелец передумал и решил продать жилье.
Также рядом есть подземное убежище от непогоды, которое может вместить 10 человек. Но и самое жилье построили таким образом, что оно защитит от любой непогоды.
Интерьер просто невероятный / Фото Flow Photos
"Это просто уникальное инженерное сооружение. В нем нет лишнего места. Здесь каждый квадратный метр использовали максимально эффективно", – объясняет агент по недвижимости.
Новые владельцы могут построить рядом еще один дом. На это есть соответствующее разрешение.