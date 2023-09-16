Профессиональные клинеры рекомендуют метод уборки 6/10. Он предусматривает соблюдение расписания по 6 ежедневным и 10 еженедельным задачам. По сути вам просто нужно определиться с несколькими быстрыми ежедневными и еженедельными делами и выполнять их. Наконец, предлагаем вам список заданий от экспертов в качестве подсказки.

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6 ежедневных задач

Постарайтесь тратить около 10 минут на каждую ежедневную уборку. Сосредоточьтесь на зонах "с интенсивным движением людей".

1. Ежедневно тратьте 10 минут на организацию и уборку одной зоны или комнаты.

2. Вытирайте пыль с поверхностей и столешниц, столов и приборов.

3. Помойте поверхности в ванной, очистите раковину и унитаз.

4. Протрите столешницы на кухне и промойте посуду.

Эксперт Карина Тонер подчеркивает: "Найдите минутку, чтобы протереть загрязняющиеся кухонные поверхности в течение дня. Держите кухонную раковину чистой, после того, как помоете посуду".

5. Застелите кровать в спальне, уберите любую одежду или хлам, протрите тумбы.

6. Выбросьте мусор и оберните баки новыми пакетами.

Эти места вы должны убирать каждый день, ведь они очень быстро загрязняются. Однако это не окончательный список. Вы можете заменять пункты в зависимости от потребности той или иной зоны уборки.

10 еженедельных задач

1. Тщательно раковину и кран, вытрите зеркала, умойте унитаз и пол.

2. Смените постельное белье.

3. Вытрите пыль со всех поверхностей дома, учитывая полки, столы и электронику.

4. Пропылейте все ковровые покрытия и промойте пол.

5. Очистите микроволновку, духовку и холодильник внутри и протрите их снаружи.

6. Выстирайте постель и всю свою одежду, высушите и уложите.

7. Замените кухонные и ванные полотенца чистыми.

8. Очистите канализацию раковины, настройте в посудомоечной и стиральной машинках функцию самоочистки.

9. Уберите и приведите в порядок свой амбар и кухонные полки.

10. Осмотрите дом. Посмотрите, все ли в нем исправно. Возможно, нужно поремонтировать розетку, заменить лампы, починить кран и другое.

Опять же, это только предложения. Для еженедельной уборки можно выделить 1 – 2 дня, где-то к концу недели.