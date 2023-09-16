Професійні клінери рекомендують метод прибирання 6/10. Він передбачає дотримання розкладу з 6 щоденних і 10 щотижневих завдань. По суті, вам просто потрібно визначитися з кількома швидкими щоденними та щотижневими справами і виконувати їх. Зрештою, пропонуємо вам список завдань від експертів як підказку.

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6 щоденних завдань

Постарайтеся витрачати близько 10 хвилин на кожне щоденне прибирання. Зосередьтеся на зонах "з інтенсивним рухом людей".

1. Щодня витрачайте 10 хвилин на організацію та прибирання однієї зони чи кімнати.

2. Витирайте пил з поверхонь і стільниць, столів і приладів.

3. Помийте поверхні у ванній кімнаті, почистьте раковину та унітаз.

4. Витріть стільниці на кухні та помийте посуд.

Експертка Каріна Тонер наголошує: "Знайдіть хвилинку, щоб протерти кухонні поверхні, які забруднюються протягом дня. Тримайте кухонну раковину чистою, після того, як помиєте посуд".

5. Застеліть ліжко у спальні, приберіть будь-який одяг або непотріб, витріть тумби.

6. Викиньте сміття та обгорніть баки новими пакетами.

Ці місця ви маєте прибирати щодня, адже вони дуже швидко забруднюються. Однак це не остаточний список. Ви можете замінювати пункти залежно від потреби тієї чи іншої зони в прибиранні.

10 щотижневих завдань

1. Ретельно раковину та кран, витріть дзеркала, помийте унітаз та підлогу.

2. Змініть постільну білизну.

3. Витріть пил з усіх поверхонь у будинку, враховуючи полиці, столи та електроніку.

4. Пропилососьте всі килимові покриття та помийте підлогу.

5. Очистьте мікрохвильову піч, духовку та холодильник всередині та витріть їх зовні.

6. Виперіть постіль та весь свій одяг, висушіть та поскладайте.

7. Замініть кухонні та ванні рушники на чисті.

8. Очистьте каналізацію раковини, налаштуйте в посудомийній та пральній машинках функцію самоочищення.

9. Приберіть і впорядкуйте свою комору та кухонні полиці.

10. Огляньте дім. Подивіться, чи все у ньому справне. Можливо, потрібно поремонтувати розетку, замінити лампи, полагодити кран тощо.

Знову ж таки це лише пропозиції. Для щотижневого прибирання можна виділити 1 – 2 дні, десь під кінець тижня.