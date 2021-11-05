Минфин запустит новый инструмент кредитования жилья: кто получит льготы

Министерство финансов планирует запустить новый инструмент кредитования жилья. Об этом в ходе подписания 1000 договора по государственной программе "Доступная ипотека 7%" сообщил заместитель министра финансов Украины по европейской интеграции, председатель совета Фонда развития предпринимательства Юрий Драганчук.

Поскольку текущая программа ипотеки оживила рынок недвижимости, Министерство финансов работает над новым инструментом, который сделает жилье еще более доступным. Подробнее об его особенностях – дальше.

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Что известно о новом финансовом лизинге

Министерство финансов планирует запустить новый инструмент кредитования жилья / Фото Pexels

Юрий Драганчук рассказал, что в скором времени у Украине появится финансовый лизинг под 5%.

Инструмент будет создан в рамках новой государственной компании "Укрфинжилье". По словам заместителя министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции, финансовый лизинг под 5% позволит людям, работающим в бюджетной сфере и получающим меньшие зарплаты, приобрести льготное жилье. В первую очередь это касается учителей и врачей.

Государство должно обеспечить этих людей жильем. В ближайшее время мы анонсируем запуск и первые ипотечные договоры, – добавил Драганчук.

На этой неделе стало известно, что в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" было подписано 1027 кредитных договоров на общую сумму более 888 миллионов гривен как на первичном (24,14%), так и на вторичном (75,86%) рынках.

В программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев.