Для поклонников минимализма: эти вещи ни в коем случае не должны быть на вашей кухне

Если вы хотите организовать кухню в стиле минимализм, вам нужно придерживаться многих правил. Узнайте, какие вещи никогда не должны быть на кухне у минималистов.

Минимализм на кухне не только улучшает визуальную привлекательность, но и способствует вашей эффективности. Чем меньше лишних вещей, тем легче вам будет готовить. Минималисты предпочитают функциональность и долговечность, а предметов и вещей с такими признаками не так уж много.

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"На столешницах должны стоять только те предметы, которые вы будете использовать каждый день. Все остальное нужно хранить за полем зрения", – объясняет эксперт и основатель Minimalistic Linen Тадас Пукас.

Кухонная техника на поверхности

Техника, которую вы родно используете, должна быть не на поверхности, а в тумбах или даже в амбаре. На столешнице нужно ставить только самое необходимое, иначе ваше пространство будет захламлено. Кстати, минималисты используют компактную, встроенную технику.

"Минималистичный дизайн характеризуется простотой, функциональностью и устранением ненужного беспорядка. Минималисты сохраняют поверхности чистыми и не имеют большой кухонной техники, например кофемашины или тостера", – говорят специалисты.

Открытые стеллажи

Хотя открытые стеллажи могут быть эстетически привлекательными, они также создают визуальный беспорядок, если их неправильно обустроить.

"На минималистических кухнях очень редко бывают открытые стеллажи, поскольку даже самые красивые полки все еще могут создавать ощущение загромождения и лишать однообразия, являющегося идеей минималистичной кухни", – отмечают дизайнеры.

На кухнях, где пространство для хранения ограничено, поклонники минимализма выбирают "скрытое хранение", например обычные шкафы.

Много декора

"Еще одна вещь, которую вы не увидите на минималистической кухне, – это много декора. На кухне минималистов обычно есть один яркий предмет, например произведение современного искусства, а не набор декоративных элементов, которые создают визуальный беспорядок", – говорят специалисты.

Если на кухне есть несколько элементов декора, то они имеют двойную функцию: украшать и быть полезными, например, декоративные чаши, вазы или хорошие разделочные доски.