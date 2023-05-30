Пять минималистических спален, которые демонстрируют, насколько универсален этот стиль
Источник:Homes & Gardens
У многих людей минималистичный стиль в интерьере ассоциируется с белыми стенами, идеальными линиями и малым количеством мебели. На самом деле, он уже давно вышел за рамки этих стереотипов.
Минималистичные спальни всегда будут в тренде. Из всех комнат в доме минимализм всегда лучше подходит для спальни. Вы хотите, чтобы ваша спальня была простой, спокойной, но роскошной, свободной от беспорядка. Это и есть сущность минимализма.
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В последнее время возникло много видов минимализма, кроме одного только традиционного. К примеру, вы можете сделать спальню в минималистическом пляжном стиле или в стиле мягкого минимализма, теплого минимализма.
Эти спальни являются идеальным примером того, что минималистический стиль может быть разным и не таким, как мы привыкли его воображать.
Мягкий и теплый минимализм
Комната в тёплых оттенках / Фото Natalie Myers
Минимализм – это не только о нейтральных тонах
Спальня в стиле минимализм может быть и темной / Фото Farrow & Ball