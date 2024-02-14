Сколько процентов мировых активов хранятся в недвижимости: цифра впечатляет

Сумма мировых активов, которые постоянно инвестируют в недвижимость, просто поражает. Спрос на покупку жилья и земли в мире растет с каждым годом.

Как выяснилось, более 67% мировых активов хранится в недвижимости, а 20% – в инвестиционных фондах. Об этом стало известно из отчета нью-йоркской консалтинговой компании McKinsey.

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Почему люди больше всего инвестируют именно в недвижимость

По мнению аналитиков, одними из причин высокого спроса на недвижимость является рост урбанизации и увеличение численности населения в мире. Как следствие, растут цены на землю и дома. Кроме того, высокая стоимость строительства по сравнению с другими секторами экономики делают недвижимость одним из самых популярных объектов для инвестирования.

Кроме готовой недвижимости прослеживается тенденция инвестирования в землю. Однако цены на землю остаются неизменными.

Во всех странах, кроме Китая и Японии, недвижимость обеспечила не менее 50% роста чистой стоимости относительно ВВП,

– говорится в отчете McKinsey.

Наибольший показатель "инвестиционной привлекательности" в недвижимость заметили в Австралии, Канаде, Франции, Швеции и Великобритании. В Китае наблюдался наибольший рост цен на жилье, но при этом и значительный рост ВВП. Вследствие этого подорожание недвижимости в соответствии с ВВП было скромнее.

Что украинцы покупают больше: жилье или землю

С 2015 года и до полномасштабного вторжения в Украину готовую недвижимость покупали гораздо чаще, чем землю. Однако в прошлом году все изменилось. В 2023-м земельных участков приобрели в 1,3 раза больше, чем квартир и домов. Соглашений о купле-продаже жилья насчитывается 172 638, а на землю – 231 881.

Что касается рынка недвижимости в целом, то ситуация улучшается. Количество новоприобретенных помещений в прошлом году превысило 172 тысячи, а в год начала полномасштабного вторжения сделок было всего 100 тысяч.