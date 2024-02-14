Як з'ясувалося, понад 67% світових активів зберігається у нерухомості, а 20% – в інвестиційних фондах. Про це стало відомо зі звіту нью-йоркської консалтингової компанії McKinsey.

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Чому люди найбільше інвестують саме в нерухомість

На думку аналітиків, одними з причин високого попиту на нерухомість є зростання урбанізації та збільшення чисельності населення у світі. Як наслідок, зростають ціни на землю та будинки. Крім того, висока вартість будівництва в порівнянні з іншими секторами економіки роблять нерухомість одним із найпопулярніших об'єктів для інвестування.

Окрім готової нерухомості простежується тенденція інвестування в землю. Проте ціни на землю залишаються незмінними.

У всіх країнах, крім Китаю та Японії, нерухомість забезпечила не менше ніж 50% зростання чистої вартості щодо ВВП,

– мовиться у звіті McKinsey.

Найбільший показник" інвестиційної привабливості" в нерухомість помітили в Австралії, Канаді, Франції, Швеції та Великій Британії. У Китаї спостерігалося найбільше зростання цін на житло, але при цьому й значне зростання ВВП. Внаслідок цього подорожчання нерухомості відповідно до ВВП було скромнішим.

Що українці купують більше: житло чи землю

З 2015 року і до повномасштабного вторгнення в Україні готову нерухомість купували набагато частіше, ніж землю. Проте торік усе змінилося. У 2023-му земельних ділянок придбали в 1,3 раза більше, аніж квартир та будинків. Угод про купівлю-продаж житла налічується 172 638, а на землю – 231 881.

Що стосується ринку нерухомості загалом, то ситуація покращується. Кількість новопридбаних помешкань торік перевищила 172 тисячі, а в рік початку повномасштабного вторгнення угод було лише 100 тисяч.