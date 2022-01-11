Многоуровневый потолок и массивные диваны: 5 интерьерных антитрендов в 2022 году

Рассказываем о мебели, отделочных материалах и декоре, которые не стоит использовать, начиная ремонт в 2022 году.

Уют и функциональность – две главные составляющие удачного дизайна интерьера. Однако часто большинство пренебрегает ими, желая поскорее завершить ремонт, сэкономить или сделать все "собственными силами". Как правило, это приводит к плачевным результатам и многократному переоформлению дома.

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Рассказываем, каких элементов следует избегать, чтобы не переусердствовать и придать своему помещению более трендовый вид.

Массивные диваны из искусственных материалов



Кожаный диван типа "Честерфилд" / Фото aiwah

Массивные раздутые диваны с большими подлокотниками из экокожи или велюра, диваны под классику типа "Честерфилд" и кресла с каретной стяжкой лучше оставить в прошлом. Часто такие интерьерные решения сопровождаются декоративными вставками, стразами и другими украшениями, портящими интерьер.

Следует обратить особое внимание на пропорциональность. Частая ошибка – габаритная мебель, которая препятствует свободному передвижению и разрушает эргономику помещения. Сейчас ценится функциональность, поэтому смело отказывайтесь от массивных конструкций в пользу удобной мебели из натуральных материалов.

Многоуровневый потолок



Многоуровневый потолок / Фото dekormyhome

Натяжные фигурные потолки и конструкции с подсветками уже не первый сезон подвергаются критике. Во-первых, они чрезмерно загромождают пространство, визуально сужая его. Во-вторых, для натяжных потолков используются синтетические материалы, что, учитывая вездесущий тренд на экологичность, явно не подходит современным домам.

Модная альтернатива таким конструкциям – традиционные побеленные поверхности. Именно простота будет популярна в 2022 году.

Рельсы в интерьере

Рельсы в интерьере / Фото jhint

Рельсы на фасадах кухонь, шкафов, изголовья кроватей и для декора лестничного полета были частым решением в предыдущих сезонах. Однако сейчас такая зонировка и отделка считается слишком "масс-маркетной", поэтому ее советуют избегать в дизайнерских интерьерах. В 2022-м году, скорее всего, на смену придут модификации этого решения.

Рельефная бутафория



Перенасыщенный интерьер / Фото roomester

Лепнина, декоративные колонны, арки, капители, пилястры и другие элементы, отсылающие нас к прошлым эпохам, – активно использовались для оформления дворцов, но их использование в малогабаритных квартирах – совершенно нецелесообразно. Все перечисленные и подобные им элементы не только собирают лишнюю пыль, но и "воруют" эффективную площадь комнат.

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Сегодня даже классические направления в дизайне интерьера предлагают минималистичную простоту и элегантность без излишней помпезности и причудливых деталей.

Серый цвет



Избыток серого цвета разрушает домашний уют / Фото Unsplash

Уже с десяток лет серый остается самым популярным цветом для оформления интерьера. Он до сих пор остается неизменной основой, поскольку является универсальным и многофункциональным, однако все больше дизайнеров, специализирующихся на психологии цвета, говорят, что на фоне изоляции, людей начали утомлять холодные оттенки.

В то же время, специалисты отмечают, что серый до сих пор может использоваться для создания незначительных акцентов. Главное – не покрывать им более 70% площади.