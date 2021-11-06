Собрали 5 моделей диванов, которые могут испортить ваш интерьер. Как этого не допустить – далее.

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Угловой диван в маленькой гостиной

Угловой диван в маленькой гостиной / Фото deal

Вы хорошо помните подобные модели – отсутствие удобной спинки, дополнительный функционал в виде боковой полки и странный декор. Возможно, в некоторых помещениях эти диваны до сих пор являются центром комнаты.

Оно и неудивительно, учитывая, что долго считалось, что лучший способ заполнить гостиную – поставить посреди нее огромный угловой диван. Но сейчас дизайнеры советуют выбирать менее массивные конструкции, которые не портят впечатления от интерьера.

Если у вас небольшая гостиная, лучше выбрать любую прямую модель. Для обустройства уютного угла в гостиных-студиях, дизайнеры советуют присмотреться к современным модульным диванам. Они выполняют такую ​​же функцию, но выглядят гораздо современнее. Отсутствие громоздких перил и однотонность поможет вписать их в любой интерьер, кроме того, блоки дивана, которые легко передвигаются с места на место, преображаясь в дополнительное спальное место для гостей.

Чрезмерный декор

Диван с золотом / Фото Pexels

Часто в мебельных магазинах можно встретить излишне декорированные диваны, которые описываются продавцами, как классические. Люди покупают их, пытаясь добавить чувство роскоши и богатства в гостиную. Но на самом деле эта причудливая обивка, скорее "привет из 2000-х", который не имеет ничего общего с классическими стилями и выдает безвкусицу хозяина.

Выберите лаконичный прямой диван с однотонной текстурной обивкой и мягкими подлокотниками. Если вы все же остановились на классике – помните, что ей характерны жесткие диваны на изогнутых ножках. Обивка при этом должна быть однотонной.

Выпуклые диваны

Выпуклые диваны в интерьере / Фото houzz

Эти диваны часто изготавливают из кожи или кожзама, а вся конструкция в целом слишком объемна и добавляет в интерьер нотку ретро. Конечно, это если вы этого добиваетесь – нет ничего страшного в том, чтобы купить подобный диван. В противном случае – соблюдайте принципы минимализма.

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Диван с яркой обивкой

Яркая обивка на диване / Фото Pinterest

Такой диван может удачно дополнять цветовую гамму комнаты, но сам по себе принт на диванах – устаревший декор, который может быстро проесться.

Но и здесь есть альтернатива: приобретите однотонный диван, который никогда не выйдет из моды и несколько сменных чехлов. С их помощью всегда можно внести нотку новизны в гостиную.

Радиусные диваны

Радиусные диваны / Фото illini-mebli

Дизайнерские радиусные диваны – это классика, но использовать их нужно с умом. Лучше всего они смотрятся в просторных апартаментах с открытой планировкой и панорамными окнами. Но в прямоугольных черных помещениях эти модели вызывают недоумение.

Если вы хотите добавить "шик середины века" в небольшую комнату, приобретите стильные кушетки, которые занимают меньше места.

Конечно, во всех ситуациях есть свои исключения. Возможно, планировка помещения, общий дизайн-концепт или освещение вашей гостиной полностью нивелирует недостатки перечисленных моделей. Дизайн – это, прежде всего, индивидуальность, и вы можете проявлять ее с помощью любых доступных инструментов.