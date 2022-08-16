Новая реальность: архитекторы из Днепра начали производить городские укрытия от обстрелов

Долговременная оборонительная точка или DOT – это модульные укрытия, которые можно использовать как в общественных местах, так и на частной территории. Авторы проекта отмечают, что бетонная конструкция выдерживает большой диапазон калибров, огнестойка и поддерживает безопасный температурный режим.

Рассказываем, что известно о проекте, который называют военным феноменом 21 века. А также как заказать укрытие и сколько оно стоит.

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Модуль DOT: характеристики, цены, назначение

Авторы рассказывают, что в основу разработки модуля DOT легло желание защитить каждого украинца. Укрытие представляет собой модульное капитальное железобетонное фортификационное сооружение. Использовать его можно для удержания долговременной обороны.



Монтаж модульных укрытий / Фото инстаграм dot.ukraine

Модуль DOT подойдет для:

укрепления военных рубежей и блокпостов;

обороны административных и инфраструктурных построек;

обороны частных домов и баз.

Конструктивно модуль состоит из двух частей: основания в форме перевернутого стакана и дна.

Варианты принтов / Видео инстаграм dot.ukraine

Проектом DOT предусмотрено комфортное пребывание до 3 человек. Также внутри возможно временное хранение негорючих материалов. Архитекторы подчеркивают, что модульное бетонное изделие предназначено для круглогодичной эксплуатации на улице.

До мелочей продумана и внутренняя отделка модуля. Интерьер выполнен с помощью деревянной доски. Поскольку материал почти не проводит тепло – он является отличным защитником от колебания температур. Таким образом, деревянный интерьер не только эстетичен, но и практичен.



Внутри модуль обшит деревом / Фото инстаграм dot.ukraine



Доски смогут оградить вас от сильного нагревания при температурном воздействии, а также помогут поддерживать комфортный температурный режим в любое время года.

Есть 2 метода монтажа укрытий – наземный и подземный. Кроме того, можно выбрать одну из четырех комплектаций. Также авторы предлагают нанести на объект принт.



Архитекторы предлагают 2 метода монтажа укрытий – наземный и подземный / Фото инстаграм dot.ukraine

Модуль разработан с учетом всех технических норм, государственных стандартов и был проверен специальным краш-тестом на военном полигоне.

Краш-тест модуля DOT: смотрите видео

Производят укрытия в Днепре. Есть доставка по всей Украине. Цены базовой комплектации – 197 000 гривен, полной – 237 000 гривен. Несколько дороже версии с принтами. При оптовом заказе изготовители предлагают скидки. Заказать модули можно на сайте dots.army.