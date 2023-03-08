В Дии появился раздел "Моє будівництво": какие документы там будут
Источник:телеграмм Михаила Федорова
На портале "Дия" в личном кабинете запустили раздел "Моє будівництво". В Минцифре рассказали, какие документы там будут доступны.
В разделе "Моє будівництво" будут все документы, где человек указан заказчиком строительства. Об этом рассказал министр Михаил Федоров.
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Что известно о разделе "Моє будівництво"
Еще один шаг в диджитализации строительной сферы. Запустили на портале "Дия" в кабинете гражданина раздел "Моє будівництво". Там сможете найти все документы, где вы указаны заказчиком строительства,
– написал министр цифровой трансформации.
Документы будут доступны независимо от способа представления: через портал "Дия" или через ЦНАП.
Воспользоваться услугой могут как физические, так и юридические лица, но есть один момент. Важно, чтобы ваши документы были датированы не раньше июля 2020 года.
"Большинство доступных документов в кабинете создано после этой даты. Именно тогда мы запустили Единую государственную электронную систему в сфере строительства. Это было началом цифровизации сферы. Процесс продолжается. Дальше – больше", – отметил Михаил Федоров.