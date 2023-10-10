Жизнь на лодке: история пары, отказавшейся от дорогой аренды, чтобы жить бесплатно

Розанна и Киллиан переехали жить в лодку в Лондоне, потому что не хотели платить дорогую аренду за квартиру. Жилье обходилось им в 1700 фунтов в месяц.

Несмотря на бюджет в 500 тысяч фунтов и шесть месяцев поиска нового жилья, пара поняла, что не может позволить себе снять квартиру в Лондоне. Розанна и Киллиан были в отчаянии, но со временем им пришла в голову любопытная идея покинуть сушу и выбрать экономную жизнь на воде.

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Теперь пара не платит за жилье

Розанна признается, что сначала ее не интересовала жизнь на лодке и постоянное плавание по каналу. Она считала, что это будет "трудно и грязно". Но после того, как девушка со своим женихом исследовала такой вариант, призналась, что была поражена тем, насколько это бывает роскошно.

Однажды мы были на канале и увидели, как мимо проплывает катер. Владелец предложил нам заглянуть внутрь своей лодки. В течение многих лет мы думали, что на лодках тяжело жить и они немного грязны. Но выяснилось, что это просто отличный вариант. Жить на воде, проснуться и видеть, как проплывают лебеди – это очень приятно. А еще избавляет от стресса и экономит деньги,

– поделилась Розанна.



Лодка закрытого типа / Фото Kennedy News

Тогда пара решила себе купить лодку, а было это летом 2022-го. За новое жилье в размере 18x4 метра Розанна и Киллиан заплатили 100 тысяч фунтов стерлингов. С тех пор они стали жить бесплатно. Говорят, что экономят около 20 400 фунтов в год.

В судне есть одна длинная комната, разделенная на зоны: прачечная, гостиная-кухня, ванная комната и спальня. Это компактное, но многофункциональное пространство. Как только пара обустроилась, начала еще и зарабатывать, сдавая в аренду лодку на выходные.



Уютная спальня зона / Фото Kennedy News

Однако Розанна признается, что в их жизни на воде возникают трудности. Девушка говорит, что не каждый и не каждый смогут жить на лодке.

"У нас нет ни чайника, ни тостера, я не пользуюсь феном и выпрямителем. У нас просто компостный туалет, надо было научиться не брезговать", – признается Розанна.

Несмотря на это, пара не жалуется. Молодые люди полюбили свой образ жизни. Они оба работают удаленно, имеют гибкий график. Пара легко плавает по каналу из одной в другую точку, когда это нужно. Обычно Розанна и Киллиан живут в Лондоне и в окрестностях, но раньше бывали в Уотфорде и Станстеде.



Рабочее место в лодке / Фото Kennedy News