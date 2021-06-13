Мошенники на рынке недвижимости: как пандемия повлияла на аренду и покупку квартир

В Киеве на вторичном рынке недвижимости число мошеннических сделок сократилось на 70% в 2020 году.

С чем это связано и как изменилось количество договоров купли-продажи и аренды квартир, рассказала председатель Киевского городского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Елена Гайдамаха на XXV Международной конференции "Рынок недвижимости: передовая практика".

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Что происходит на рынке

По словам Елены Гайдамахи, снижение мошеннических афер на рынке недвижимости в 2020 году связано с пандемией коронавирусной инфекции, вследствие которой снизилось общее число сделок.

Количество сделок на вторичном рынке в сегментах купли-продажи и аренды квартир в период весеннего локдауна 2020 сократилось в среднем на 30 – 40%,

– пояснила она.

Пандемия привела к снижению числа сделок / Фото Pixabay

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Где "работают" аферисты

В Киеве более 80% случаев мошенничества приходятся на аренду жилья. По словам Гайдамахи, чаще всего это происходит в случае отказа от риелторских услуг. При этом эксперт подчеркнула, что в украинской столице не более 1/5 сертифицированных риелторов среди лиц, которые себя так называют.

Сейчас рынок лишен всех, в том числе дискриминационных, ограничений для работы. В то же время существует большая потребность в реформировании риэлтерского рынка именно в части профессиональной подготовки специалистов и защиты клиентов,

– пояснила Елена Гайдамаха.

По ее словам, именно риелторы должны обезопасить сделку. Также специалист добавила, что отрасль нуждается в реформе, которая будет предусматривать защиту прав потребителей и квалификационные критерии для риелторов.