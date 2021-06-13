З чим це пов'язано та як змінилася кількість договорів купівлі-продажу та оренди квартир, розповіла голова Київського міського відділення Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ) Олена Гайдамаха на XXV Міжнародної конференції "Ринок нерухомості: передова практика".

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Що відбувається на ринку

За словами Олени Гайдамахи, зниження шахрайських афер на ринку нерухомості у 2020 році пов'язане з пандемією коронавірусної інфекції, внаслідок якої знизилася загальна кількість угод.

Кількість угод на вторинному ринку у сегментах купівлі-продажу та оренди квартир у період весняного локдауну 2020 року скоротилася в середньому на 30 – 40%,

– пояснила вона.

Пандемія привела до зниження числа угод / Фото Pixabay

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Де "працюють" аферисти

У Києві понад 80% випадків шахрайства припадає на оренду житла. За словами Гайдамахи, найчастіше це відбувається через відмову від рієлторських послуг. При цьому експертка наголосила, що в українській столиці не більше 1/5 сертифікованих рієлторів серед осіб, які себе так називають.

Зараз ринок позбавлений всіх, у тому числі дискримінаційних, обмежень для роботи. Водночас існує велика потреба у реформуванні рієлторського ринку саме в частині професійної підготовки фахівців і захисту клієнтів,

– пояснила Олена Гайдамаха.

За її словами, саме рієлтори мають убезпечити угоду. Також фахівчиня додала, що галузь потребує реформи, яка передбачатиме захист прав споживачів і кваліфікаційні критерії для рієлторів.