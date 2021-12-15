Власти муниципалитета заявили, что здесь уже продано 8 жилых домов за 2 евро. Прием заявок завершился в ноябре, однако несколько лотов еще ждут своих покупателей.

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Что известно о распродаже домов за 2 евро

Самбука-ди-Сицилия – это небольшой итальянский городок в регионе Сицилия (провинция Агридженто). В прошлом году коммуна впервые присоединилась к инициативе домов за 1 евро, и, как показала практика, это помогло привлечь новых жителей. Следовательно, власти решили продолжить продажу недвижимости по символической цене.

В июле 2021 года муниципалитет объявил о продаже нескольких объектов в полуразрушенном в результате землетрясения районе города. Потенциальные покупатели могли ознакомиться с ассортиментом на сайте Самбуки. Некоторые из предложений, несмотря на завершение подачи заявок, до сих пор в наличии. Вероятно, вскоре власти города запустят еще один аукцион.

Кто уже купил дом

Один из проданных домов / Фото 1eurohouses

В начале месяца комиссия выдала 8 резиденций покупателям из Бельгии, Израиля, Иордании и США. Счастливых обладателей отобрали из сотни заявок, которые поступали со всего мира.

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Благодаря аукциону властям городу удалось собрать более 24 тысяч евро. Несмотря на то, что начальная ставка составляла 2 евро, самый дешевый лот ушел с молотка за 400 евро, цена самого дорогого – 7 030 евро.

На следующем этапе покупатели должны заняться реставрацией фасада и ремонтом помещения. Согласно правилам муниципалитета, работу следует завершить к 2024 году.

Мэр Самбуки-ди-Сицилии рассказал, что стремится привлечь как можно больше иностранных инвесторов, так что это не последняя возможность стать владельцем бюджетной недвижимости в Италии.