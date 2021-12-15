Влада муніципалітету заявила, що тут вже продано 8 житлових будинків за 2 євро. Прийом заявок завершився у листопаді, проте кілька лотів ще очікують своїх покупців.

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Що відомо про розпродаж будинків за 2 євро

Самбука-ді-Сицилія – це невеличке італійське містечко у регіоні Сицилія (провінція Агрідженто). Минулого року комуна вперше доєдналася до ініціативи будинків за 1 євро і, як показала практика, це допомогло залучити нових мешканців. Відтак влада вирішила продовжити продаж нерухомості за символічною ціною.

У липні 2021 року муніципалітет оголосив про продаж кількох об'єктів у напівзруйнованому внаслідок землетрусу районі міста. Потенційні покупці могли ознайомитися з асортиментом на сайті Самбуки. Деякі із пропозицій, попри завершення подачі заявок, досі в наявності. Ймовірно, невдовзі влада міста запустить ще один аукціон.

Хто вже придбав будинок

Один із проданих будинків / Фото 1eurohouses

На початку місяця комісія видала 8 резиденцій покупцям із Бельгії, Ізраїлю, Йорданії та США. Щасливих власників відібрали з-поміж сотні заявок, які надходили зі всього світу.

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Завдяки аукціону владі міста вдалося назбирати понад 24 тисячі євро. Попри те, що початкова ставка становила 2 євро, найдешевший лот пішов з молотка за 400 євро, ціна найдорожчого – 7 030 євро.

На наступному етапі покупці повинні зайнятися реставрацією фасаду та ремонтом приміщення. Згідно з правилами муніципалітету, роботу слід завершити до 2024 року.

Мер Самбуки-ді-Сицилії розповів, що прагне залучити якомога більше іноземних інвесторів, тож це не остання можливість стати власником бюджетної нерухомості в Італії.