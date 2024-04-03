Элитный район обеспокоен: в Лос-Анджелесе вокруг дома жильцы сделали свалку вокруг дома

Жители одного элитного района в Лос-Анджелесе обеспокоены тем, что неподалеку есть дом, заваленный кучей мусора. Его владельцы постоянно накапливают хлам.

По словам местных, этот мусор уже давно является проблемой, на которую неоднократно жаловались. В 2016 году владельцев дома оштрафовали за накопление хлама, но это, очевидно, не помогло.

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Мусорная свалка вокруг дома

На фотоснимках, которые сделали с помощью дрона, видно, что вокруг дома лежат сотни полиэтиленовых пакетов и мешков с мусором. Импровизированная свалка достигает в высоту несколько футов.

"Ситуация ухудшается", "Он медленно накапливается", "На мой взгляд, это просто отвратительно по сравнению со всем остальным в этом районе", – говорят соседи.

Местные жители обеспокоены не только из-за самого факта засорения, но и из-за возможной пожарной опасности или нашествия грызунов и насекомых, которых привлекает мусор.

Жители одного из домов накапливают мусор: смотрите видео

Кроме того, людям не нравится, что эта недвижимость может обесценить их дома в глазах потенциальных покупателей в этом районе. Местные говорят, что "дома здесь стоят слишком больших денег, чтобы делать их частью свалки".