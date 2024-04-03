За словами місцевих, це сміття вже давно є проблемою, на яку неодноразово скаржилися. У 2016 році власників будинку оштрафували за накопичення непотребу, але це, очевидно, не допомогло.

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Сміттєзвалище навколо будинку

На фотознімках, які зробили за допомогою дрона, видно, що навколо будинку лежать сотні поліетиленових пакетів і мішків зі сміттям. Імпровізоване сміттєзвалище сягає у висоту кілька футів.

"Ситуація погіршується", "Він повільно накопичується", "На мій погляд, це просто огидно у порівнянні з усім іншим у цьому районі", – кажуть сусіди.

Місцеві жителі стурбовані не лише через сам факт засмічення, а й через можливу пожежну небезпеку чи нашестя гризунів і комах, яких приваблює сміття.

Мешканці одного з будинків накопичують сміття: дивіться відео

Крім того, людям не подобається, що ця нерухомість може знецінити їхні будинки в очах потенційних покупців у цьому районі. Місцеві кажуть, що "будинки тут коштують надто великих грошей, щоб робити їх частиною звалища".