Мужчина скрывается в своем доме, который приказали снести 14 лет назад: что произошло

Уже четырнадцать лет 75-летний пенсионер Питер Дик отказывается сносить свой дом. Его жилье стоимостью 500 тысяч фунтов было построено незаконно.

Британец построил бунгало-шале на своем земельном участке еще в 2010 году. Но дело в том, что мужчина не получил на это разрешения от местных властей.

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Мужчина построил жилье незаконно

Пенсионер подавал запрос на получение разрешения на строительство. Он долго ждал ответа, поэтому решил не терять времени и взяться за возведение дома. Уже через два года мужчине поступил отказ, зарегистрированный задним числом.

Через некоторое время Питеру вручили первое судебное предписание о сносе дома. Мужчина не выполнял приказа, поэтому ему дали еще одно предписание. Пенсионер и то проигнорировал.

Тогда местный совет подал иск в суд за невыполнение предыдущих решений в соответствии с законом о городском и поселковом планировании. Его признали виновным и выписали штраф в размере 7 500 фунтов стерлингов (около 410 тысяч гривен), и обязали покрыть судебные издержки – еще 3 269 фунтов стерлингов (179 тысяч гривен).

С тех пор прошло уже три года, а дом до сих пор стоит. Правда, Питер укрепил свою территорию высоким забором с воротами на замок и колючей проволокой.

Забор с колючей проволокой, чтобы никто не прошел / Фото BNPS

Пенсионер отвергает все обвинения, ссылаясь на Европейскую конвенцию по правам человека, где указано, что каждый имеет право на жилье. Он заявил, что снова готов встретиться с представителями горсовета в суде. Следующее заседание запланировано на ноябрь этого года.

Известно, что дом расположен в 400 метрах от специальной природоохранной зоны, которая имеет особое научное значение. Возможно, это одна из причин, почему на участке Питера нельзя было строить жилье.