Об этом сегодня на брифинге в Медиацентре Украина рассказал начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Временное жилье для переселенцев из Луганщины построят на Закарпатье

Гайдай рассказал, что модульный городок для внутренних переселенцев в Закарпатье пока находится на этапе проекта. Однако благодаря привлечению средств его вскоре реализуют.

Модульный городок для ВПЛ на Закарпатье пока не строится, но этот проект уже находится в стадии реализации. Уже есть зарезервированные средства от Красного Креста, 2 миллиона долларов. От Закарпатской областной администрации есть банк земли. Об этом проекте можно сказать, что он достаточно быстро будет реализован,

– рассказал начальник Луганской ОВА.

Гайдай подчеркнул, что жилья в городке на всех не хватит, поэтому будет производиться определенный отбор жителей. В приоритете – многодетные семьи и люди с инвалидностью. К тому же дома будут временными. Главные силы администрация бросит на восстановление области.

Возможно, на год, возможно – на два, три. Все будет зависеть от того, как быстро мы деоккупируем территорию Луганской области. Не так много будет строиться таких городков, потому что все аккумулированные областной администрацией средства, а это почти 1,7 миллиарда, мы резервируем для восстановления именно инфраструктуры и домов в Луганской области.

– рассказал он.

Как сообщает Луганская областная военная администрация, всего в Украине зарегистрировано 140 тысяч луганчан, покинувших территорию области. Из них более 35 тысяч были эвакуированы в период активных боевых действий и с начала деоккупации.